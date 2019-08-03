 ناينجولان يتحدى إنتر بعد رحيله - بوابة الشروق
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ناينجولان يتحدى إنتر بعد رحيله

محمود عيسى
نشر فى : السبت 3 أغسطس 2019 - 4:14 ص | آخر تحديث : السبت 3 أغسطس 2019 - 4:14 ص

توعد النجم البلجيكي رادجا ناينجولان المنتقل حديثًا لصفوف كالياري الإيطالي ناديه السابق إنتر ميلان بعد قرار إعارته خلال فترة الإنتقالات الصيفية.


وتعهد ناينجولان زميل محمد صلاح سابقًا بصفوف روما، إثبات خطأ مسؤولي إنتر على اتخاذهم قرار رحيله عن النيراتزوري.

 

واتخذ إنتر قرارًا بإعارة ناينجولان هذا الصيف، بالإضافة إلى بيع قائد الفريق ماورو إيكاردي.

 

وعلق ناينجولان على عودته لكالياري في تصريحات لـ سكاي إيطاليا.."لقد اخترت، أُجبرت قليلًا، ولكن في النهاية اخترت.. سأحاول تقديم كل ما لدي هناك".

 

وأضاف "لديّ أولويات أخرى في الوقت الحالي، لقد كان من السهل الاختيار، الآن سأبذل كل ما في وسعي مع نابولي، لأثبت لإنتر أنهم مخطئين".


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