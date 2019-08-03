منتخب التايكوندو يطير إلى أوزبكستان للمشاركة في مونديال الناشئين

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غادرت اليوم بعثة منتخب مصر للتايكوندو للناشئين إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلي 11 أغسطس بأوزبكستان .

ويترأس البعثهة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد و نائب رئيس اللجنة الفنية، ويقود البعثة فنياً محمود عبد الجواد ومحمود خليل ومصطفي ذكي وأحمد حسن.

وتشارك مصر في البطولة بـ 20 لاعب ولاعبة حيث جاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

أحمد علي وزن 33 كجم ,خالد المهدي وزن 37 كجم ,كريم وائل وزن 41 كجم ,يوسف هيثم وزن 45 كجم .محمد أسامة وزن 49 كجم ,أحمد خالد وزن 53 كجم ,عبد الرحمن أحمد وزن 57 كجم ,محمود عادل وزن 61كجم .أحمد يحيي وزن 65 كجم .محمد حسن وزن +65 كجم

وضمت قائمه اللاعبات :

جني أحمد وزن 29 كجم ,حور محمد وزن 33كجم ,أسماء مشالي 37 كجم جني طارق وزن 41 كجم ,ليلي شريف وزن 44 كجم ,هنا محمد وزن 47 كجم ,حنين احمد وزن 51 كجم ,زينب محمد وزن 55 كجم ,فريده أحمد وزن 59 كجم وجني وليد وزن +59 كجم

كان منتخب مصر قد شارك بطولة الحسن الدوليه للتايكوندو في الأردن استعداداً لبطولة العالم للناشئين للتايكوندو ويسعي المنتخب المصري إلى تقديم أداء متميز لحصد الميداليات.