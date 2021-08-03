المخرج أحمد مدحت: برومو «موسى» و«العارف» يكشفان عن طفرة في المؤثرات البصرية

أشاد المخرج أحمد مدحت بما رأه من إبهار ومستوى غير مسبوق في الإعلان الرسمي لفيلم "موسى" مؤكدا أنه وصل لمستوى غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية والعربية ويكاد يضاهي مثيلاته في السينما العالمية.

وكتب مدحت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "شاهدت برومو فيلم موسي و قبلها برومو فيلم العارف اللي مقدرتش اتفرج عليه لغاية دلوقتي لضيق الوقت ولفت نظري أن هناك تطور وطفرة في المؤثرات البصرية في برومو الفيلمين .

وأضاف : “الحقيقة المؤثرات البصرية هي المستقبل وداخلة في كل أنواع الأفلام مش بس الأكشن، أنت عاوز تعمل فيلم تاريخي، فيلم رومانسي في زمن قبل كده، عاوز تعمل فيلم كله في استوديو، عاوز تغير شكل مدينة أو تعمل مطاردة”

وتابع : خلال الفترة الاخيرة التقنيات اتطورت جدا في مصر بشكل ملحوظ و ده ح يشجع منتجين و شركات كتيرة تخش المجال تجرب و تلعب و تزود علي اللي موجود و تحية لأروما و تامر مرتضي اللي دايما بيطور من نفسه و من شركته و طموحه لا يتوقف عند نقطة بعينها ، مبروك لاحمد علاء و مبروك لبيتر ميمي و مبروك لكل صناع هذه الأفلام والقادم أحسن وعقبال التطور في كل أقسام السينما والدراما وخاصة السيناريو .