الزمالك: 100 حافلة لنقل الجماهير إلى مباراة الجونة في الدوري

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أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توفير 100 حافلة لنقل جماهير النادي إلى مدينة الغردقة لحضور مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: « وفرنا 100 حافلة لنقل الجماهير للجونة وأيضا وجبات لتسهيل الأمر عليهم، وسنكرر الأمر في المباريات التي سنخوضها خارج القاهرة ضد فاركو والمصري».

ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي يتصدره الزمالك برصيد 66 نقطة.

وعقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل فرع النادي بالسادس من أكتوبر.