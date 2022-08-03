تصوير- حسام جودة:

أقيم مساء اليوم العرض الخاص لفيلم A Day to Die للفنان محمد كريم، بحضور أبطال العمل على رأسهم ليون ريبونسون، وبروك باتلر وجوني، ميسنر، والمخرج ويز ميلر، داخل إحدى دور العرض المصرية بالسادس من أكتوبر.

وحرص على حضور العرض من النجوم المصرية للتهنئة أبطال الفيلم كلا من الفنانة ساندي، المطرب محمد سراج، المخرج مجدي أحمد علي.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضا خاصا في لوس أنجلوس بحضور أبطاله، وهو بطولة محمد كريم بروس ويليس، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفير وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس وبروك باتلر وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجيي هوليوود، كما أقيم عرضا آخر في سينما ريل، في دبي مارينا مول، وسط حضور جماهيري كبير.

وفيلم «A Day to Die» من بطولة الفنان العالمي بروس ويلس وفرانك جريلو وكيفين ديلون وجيانى كبالدي وليون وجونى ميسنر والفيلم من تأليف راب بيرى ومن إخراج.