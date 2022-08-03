يعرض اليوم الأربعاء، على مسارح القاهرة 4 عروض مسرحية لجهات إنتاجية مختلفة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة "المخرج المسرحي المصري"،والمستمرة حتى 8 أغسطس الجاري.

ويعرض بقاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة في الساعة السادسة مساء العرض المسرحي"علاقات خطرة"لفرقة منتخب كنائس القاهرة، ضمن عروض فرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بالمسابقة الرسمية،العرض إخراج مايكل مجدي،كما يعاد تقديمه مرة اخرى على نفس المسرح في الساعة الثامنة مساء.

وعلى مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا يقدم العرض المسرحي"مشاحنات"في الساعة السادسة مساء،ضمن عروض صندوق التنمية الثقافية،تأليف كاترين هايس وترجمة دكتور هناء عبد الفتاح وإخراج هاني عفيفي،وتعرض على مسرح العرائس في الساعة الثامنة مسرحية"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" لفرقة المطبخ المسرحية،من إخراج كارول عقاد،ضمن عروض الفرق المستقلة والحرة.

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية تقدم مسرحية"نور"الحاصلة على 6 جوائز من مهرجان المسرح العربي في دورته 38،العرض إخراج أحمد ثروت سليم وتأليف أنس النيلي وأحمد ثروت، وتقدم ضمن عروض المعهد العالي في الساعة 10 مساء غدا وبعد.