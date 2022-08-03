مصر ترسل طائرة نقل عسكرية لإخلاء مصابي انفجار شاحنة وقود بمدينة بنت بيه الليبية لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز (سي 130) مجهزة طبياً من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى قاعدة بنينا العسكرية بمدينة بني غازي الليبية لنقل العشرات من المصابين بحالات حروق مختلفة إثر الحادث لتلقي العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب ليبيا الشقيق أثر إنفجار شاحنة وقود بمدينة "بنت بيه" ووقوع عدد من المصابيين.

وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد لمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، ودفع الأطقم الطبية بالأداوات والمستلزمات الطبية اللازمة على متن الطائرة، وتم نقل المصابين من قاعدة شرق القاهرة الجوية من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً.

يأتي الإخلاء الطبى للمصابين تأكيداً على الدور المصري المحوري، ومساندة لجهود الدولة الليبية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجهها، هذا وتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة خالص تمنياتها للمصابيين بالشفاء العاجل.