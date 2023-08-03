• لا وجود لـ«بيت الطاعة» في الإسلام أو القانون



قال أحمد فتوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد شيء فى الإسلام بعنوان بيت الطاعة أو في القانون، ولكنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، موضحا أن عقد الزواج عقد مثل باقي العقود يتفق عليه طرفان بحقوق وواجبات لكل منهما.



وأضاف فتوح، خلال كلمته بمناقشات مشاكل ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني: "نحتاج إلى دراسات مجتمعية بجوار الشرعية لحفظ الحقوق للرجال والنساء ونواجه من خلاله التحايل على الملكيات".



وطالب بضرورة ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري، باعتباره حلا تتيحه الشريعة الإسلامية عند استحالة الحياة الزوجية، بالتراضي إعمالا بمبدأ (لا تنسوا الفضل بينكم).



وشدد على ضرورة عمل دراسات تبين أثر فتوى الكد والسعاية على المجتمع المصري.





