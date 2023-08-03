تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بالشرقية من 240 إلى 228 درجة

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 228 درجة بدلًا من 240 درجة، وفصول الخدمات 195 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024 لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري).

وأوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023 - 2024 جاء تيسيرًا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

يذكر أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 – 2023 بمحافظة الشرقية بلغ 136 ألف و838 طالب وطالبة، حضر منهم 135 ألف و706 طالب وطالبة، ونجح منهم 116 ألف و583 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91%.