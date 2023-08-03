قال طارق الجارحي المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة المصرية، خلال مشاركته في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني: "أنا عايز أشوف ابني".



وأضاف الجارحي، خلال مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق في الحوار الوطني: "نحن نتحدث عن جمهورية جديدة وعندنا ملايين من الآباء والأمهات ما يعرفوش حاجة عن أبنائهم، هل نروح الجمهورية الجديدة وفي أب يقف يقول عايز أربي ابني".



وبشأن مشكلات النفقة، قال: "الرجالة مجروحة في النفقات، تحريات على خلاف الواقع وعارفين الفساد في الاستدلال يأتى إزاي، ونجد تقدير نفقات خيالية ولو لم يسدد يحبس سنة بخلاف عدم القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية".



وأضاف "تاجر المخدرات والقاتل لا يحرم من خدمات حكومية، لو في عقوبة تكميلية تكون مراقبة في قسم الشرطة، ما بنعملش كده مع المجرمين بنعمله مع الآباء".



وتابع: "محدش بيتكلم عن حقوق الرجل، ما قلناش الرجل لا يصرف على أبنائه"، مشيرا إلى حديث الرسول الذي يلزم الزوجة بطاعة زوجها، قائلا: "لا نقول إن الست تعيش جبرا وقهرا، ممكن تقولوا لي الست اللي بتسيب بيت الزوجية وتروح ترفع نفقة زوجية لزوجة سايبة البيت لا يعرف عنها حاجة".



وبشأن حق الكد والسعاية، قال الجارحي: "ماعندناش مشكلة فيه، ولكن إذا تنازعتم في شيء ردوه لله ورسوله، الست لو هتشارك زوجها تكتب اللي شاركت بيه ولا نترك الأمر فضفاض حتى لا يكون وسيلة للثراء السريع"، مردفا: "ممكن نقتسم سن الحضانة بيننا".





