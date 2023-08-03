القومي للأمومة والطفولة يطالب بتقليل مدة التقاضي في قضايا النفقة لمنع التهرب وإلغاء بنود بيت الطاعة

قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة فى هذا الصدد، والبرامج الخاصة لإتمام الزواج.

وأضافت عثمان، خلال كلمتها اليوم بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، أن وزارة التضامن أطلقت عددا من البرامج فى هذا الصدد بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة تعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات.

وأشارت عثمان إلى أن الزواح مسئولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار هروح قانون الأحوال الشخصية للنور وسرعة حصول الزوجة على النفقة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأوصت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.