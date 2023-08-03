عثر علماء الحفريات الأوروبيون والبيروفيون في جنوب بيرو، على بقايا حوت عملاق عاش في بحار الأرض قبل حوالي 37- 39 مليون سنة، ووزنه 150- 350 طن.

وبحسب ما نقله موقع «إندبندنت عربية»، قدر الباحثون أن حوت «بيروسيتس» طوله 20 متراً ووزنه يصل إلى 340 طناً، وهي كتلة تتجاوز أي حيوان معروف آخر، بما في ذلك الحوت الأزرق المعاصر وأضخم الديناصورات.

ويعني الاسم العلمي «بيروسيتس» الحوت البيروفي العملاق.

وقال جيوفاني بيانوتشي، عالم الأحياء القديمة بجامعة «بيزا» في إيطاليا، والمعد الرئيسي للبحث المنشور في دورية «نيتشر» العلمية، إن «السمة الرئيسة لهذا الحيوان بكل تأكيد هي وزنه الضخم؛ الذي يشير إلى وجود كائنات لديها سمات تفوق خيالنا».

ويبلغ تقدير أصغر حجم لـ«بيروسيتس» 85 طناً، والمتوسط 180. وبلغ وزن أكبر حوت أزرق معروف نحو 190 طناً، على رغم كونه أطول من «بيروسيتس»، إذ سجل طوله 33.5 متر.

وقدرت دراسات وزن الديناصور «أرجنتينوصور» (أرجنتينوسوروس) الضخم بنحو 76 طناً. وهو ديناصور آكل للعشب طويل العنق وله أربعة أرجل؛ عاش في الأرجنتين منذ نحو 95 مليون عام، وصُنف في دراسة منشورة في مايو على أنه أضخم ديناصور على الإطلاق.

واستُخرج الجزء الذي عُثر عليه من الهيكل العظمي لـ«بيروسيتس» من صحراء على ساحل جنوب بيرو، وهي منطقة تزخر بحفريات الحيتان، وشمل الهيكل العظمي 13 فقرة وأربعة أضلع وعظمة من الحوض.

وكانت العظام الضخمة للغاية شديدة الكثافة وسليمة، وهذه السمة غير موجودة في الحوتيات التي تضم الحيتان والدلافين وخنازير البحر، لكنها موجودة في الخيلانيات، وهي مجموعة أخرى من الأحياء المائية وتضم خراف وبقر البحر.

وقُدرت الكتلة الهيكلية فحسب لحوت «بيروسيتس» عند ما بين خمسة وثمانية أطنان، وهي أكبر مرتين على الأقل من الكتلة الهيكلية للحوت الأزرق.