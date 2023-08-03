احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يرتفع إلى أكثر من 421 مليار دولار في يوليو الماضي

أظهرت بيانات، نشرت اليوم الخميس، زيادة احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في يوليو الماضي، للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى تعزيز قيمة الممتلكات المقومة بالعملات الأخرى وزيادة عوائد الاستثمار.

وبحسب البيانات التي أصدرها البنك المركزي لكوريا الجنوبية، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 421.80 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو، بزيادة 350 مليون دولار عن الشهر السابق.

وأوضح البنك، أن تراجع الدولار في الشهر الماضي عزز القيمة المحولة للممتلكات المقومة بعملات أخرى.

وأشار إلى أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى، انخفض بنسبة 1.7% في الشهر الماضي.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 376.53 مليار دولار في نهاية يوليو، بزيادة 890 مليون دولار عن الشهر السابق، فيما بلغت قيمة الودائع 20.96 مليار دولار في نهاية يوليو، بانخفاض 600 مليون دولار عن الشهر السابق.