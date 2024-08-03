كشف الملحن عصام كاريكا عن السبب الحقيقي وراء دخوله عالم الغناء، مؤكدًا أنه كان يسعى وراء الشهرة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أنه كان يشعر بالضيق من عدم معرفته بين الجمهور.

وأضاف: «توجهت إلى الغناء لأن كان نفسى أبقى مشهور والناس يتصوروا معايا، مكنتش داخل أقدم رسالة، أنا كنت سبب في نجاح مطربين بعد ربنا سبحانه وتعالى وكنت أمشى معاهم الناس تتصور معاهم وأنا كأني غير موجود؛ فكنت بتضايق أوي فقررت أغني».

وأشار إلى أن نجاح المطرب يعتمد على الأغنية الواحدة التي تستطيع أن تحقق له الانتشار في جميع أنحاء الوطن العربي بين ليلة وضحاها.

واستشهد بأمثلة مثل نجاح بهاء سلطان بأغنية «تعالى أدلعك» بعد غياب 10 سنوات، ونجاح أحمد سعد الذي أصبح «رقم واحد» بعد أغنية «إيه اليوم الحلو ده».

وأكد أن أغاني المهرجانات تعد أيضا دليلاً على أن «الأغنية الواحدة» تكفي لصنع النجومية، متابعا: «شغلانة المطرب هي غنوة تخليك ثاني يوم الوطن العربي كله بيتكلم عليك».

وعن رأيه في مطربي المهرجانات، قال: «لا أحبهم باستثناء عمر كمال».

أما عن رأيه في مطرب الراب ويجز، أكد أنه «نجم له جمهور كبير يحبه ومشهور ونجم»، متابعا: «الراب له جمهوره لكن هل أنا بحب هذا اللون أو لأ أمر يرجعلي».