بوتين يهنئ تو لام على انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفيتنامي تو لام، على انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي في البلاد.

وقال بوتين في رسالته المنشورة على موقع الكرملين: "الرفيق العزيز لام، أرجو أن تتقبلوا تهانينا القلبية على انتخابكم أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف: "أتوقع أن يستمر حوارنا البناء وعملنا المشترك بشأن القضايا الثنائية والدولية الملحة.

إنه بالتأكيد يتماشى مع المصالح الجوهرية للشعبين الصديقين لروسيا وفيتنام والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".