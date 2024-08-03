 بوتين يهنئ تو لام على انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يهنئ تو لام على انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي

موسكو - د ب أ
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 11:13 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 11:13 م

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الفيتنامي تو لام، على انتخابه أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي في البلاد.

وقال بوتين في رسالته المنشورة على موقع الكرملين: "الرفيق العزيز لام، أرجو أن تتقبلوا تهانينا القلبية على انتخابكم أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف: "أتوقع أن يستمر حوارنا البناء وعملنا المشترك بشأن القضايا الثنائية والدولية الملحة.

إنه بالتأكيد يتماشى مع المصالح الجوهرية للشعبين الصديقين لروسيا وفيتنام والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

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