اغتيال أحد قادة كتائب القسام في قصف للاحتلال على طولكرم

استشهد، صباح اليوم السبت، خمسة شبان فلسطينيين، جراء قصف طائرة احتلال مسيرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم.

وبحسب وكالة «وفا»، أفاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بوصول جثامين خمسة شهداء متفحمة، تم التعرف على أحدهم وهو الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم.

من جانبها، أفادت قناة «الأقصى» الفلسطينية، أن «الشهيد هيثم بليدي، هو أحد قادة كتائب القسام في مخيم طولكرم».

وكانت طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد القصف موقع الحدث، وحاصرت المكان ومنع المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الإسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى.

ونعت فصائل العمل الوطني في المحافظة الشهداء، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء، ونددت بجريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية.