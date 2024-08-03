تقرير بريطاني: الموساد جند عملاء إيرانيين لوضع قنابل بمقر إسماعيل هنية

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» جنّد عملاء إيرانيين لزراعة عبوات ناسفة في 3 غرف بدار الضيافة التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران، حيث كان يقيم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ثم تم تفجيرها عن بعد من الخارج.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن صحيفة «تليجراف» البريطانية، أنها علمت أن الموساد جنّد عملاء أمن إيرانيين لوضع متفجرات في 3 غرف منفصلة في المبنى الذي أقام فيه إسماعيل هنية.

ووفقا للصحيفة، فقد كانت الخطة الأصلية تتمثل في اغتيال إسماعيل هنية في مايو، عندما حضر جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وقال مسئولان إيرانيان، لصحيفة «تليجراف»، إن العملية لم تمضِ قدمًا بسبب الحشود الكبيرة داخل المبنى واحتمال فشلها.

بدلاً من ذلك، وضع العميلان عبوات ناسفة في 3 غرف في دار الضيافة في شمال طهران حيث قد يقيم هنية.

وشوهد العميلان يتحركان خلسة أثناء دخولهما وخروجهما من غرف متعددة في غضون دقائق، وفقًا للمسئولين الذين لديهم لقطات من كاميرات المراقبة للمبنى.

ويقال إن العملاء تسللوا إلى خارج البلاد لكن لديهم مصدرًا لا يزال في إيران. وفي الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء، فجّروا المتفجرات من الخارج في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية.