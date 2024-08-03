بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع «فيزا» لتبادل الخبرات فى مجال المدفوعات وريادة الأعمال

قام بنك مصر بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا فى مجال المدفوعات الرقمية، وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات فى مجال المدفوعات وريادة الأعمال مع الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج بنك مصر «تقدر».

وتمثل هذة الاتفاقية خطوة إيجابية لتلبية متطلبات الشركات المنضمة لبرنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر» ببنك مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصرية والعالمية.

حضر التوقيع محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد الصبان رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر.

حيث قام محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية لتبادل الخبرات مع ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات شركة فيزا وبنك مصر.

ويأتى توقيع هذه الاتفاقية فى إطار إطلاق بنك مصر لبرنامج الابتكار المفتوح ودعم ريادة الأعمال بهدف تمكين البنك بأساليب وأدوات تساعد على تحقيق استراتيجية الابتكار ودعم الشركات الناشئة، حيث يتيح بروتوكول التعاون بين بنك مصر وفيزا؛ تعزيز المعرفة فى مجال الخدمات المالية بين الشركات الناشئة من خلال التدريبات والدورات العملية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بخدمات ودورات إرشادية مع خبراء فيزا فى مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعاون مع الشركات الناشئة المنضمة إلى البرنامج وأخيرا تشجيع الابتكار المشترك فى مجال الخدمات المالية عن طريق حلقات العمل التفاعلية وتبادل الأفكار.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج «تقدر» هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفنى والمالى على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما فى ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطى جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المنضمة للبرنامج.

من جانبه قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر «نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع فيزا، حيث يحرص البنك دائما على الدخول فى الشراكات والمبادرات التى من شأنها تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كل العقبات التى قد تواجههم، مع تقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، هذا إلى جانب تقديم حزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات».

وصرحت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر «تعد شركة فيزا فى طليعة تطور مجال التكنولوجيا المالية فى السوق، ومن خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، وهو لاعب رئيسى فى مجال التكنولوجيا المالية، سيتم تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى خبرات الصناعة والدعم الإرشادى والتقنيات المتطورة والخدمات بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة Visa مما تتضمن من إمكانات تساهم فى نمو أعمالهم. يعتبر هذا النهج الشامل ضروريًا لإنشاء نظام بيئى مزدهر للتكنولوجيا المالية من شأنه أن يدفع الابتكار ويعزز التعاون ويعزز الشمول المالى ويؤدى فى نهاية المطاف إلى تحويل صناعة المدفوعات الرقمية».

هذا ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كل الأنشطة التى تساهم فى دعم رواد الأعمال، حيث يولى بنك مصر أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف إحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.