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أشاد حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي، بالجيل الحالي واصفا إياه بالتاريخي، مؤكدا أن هذا الجيل لم يأخذ حقه إعلاميا أو جماهيريا أو ماديا.

قاد حمزة علاء منتخب مصر الأولمبي لتأهل تاريخي لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ولعب حمزة علاء دورا كبيرا بتصديه لركلات الجزاء التي قادت الفراعنة الصغار لنصف نهائي الأولمبياد للمرة الأولى منذ 60 عاما.

قال حمزة علاء في تصريحات تلفزيونية:" نحترم آراء وانتقادات أي شخص".

أضاف:" من الواضح أن الكل بات يفهم في كرة القدم،

ولكن للمرة المليون الآراء والانتقادات لا تؤثر فينا".

أكد:" هذا الجيل تاريخي ولم يأخذ حقه إعلاميا وجماهيريا أو حتى ماديا".

أتم حمزة علاء:" الإنجاز الذي تحقق بالتأهل لقبل النهائي أبلغ رد