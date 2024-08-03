الخطوط الجوية الفرنسية تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت حتى الثلاثاء المقبل

قررت الخطوط الجوية الفرنسية «إير فرانس»، وشركة ترانسافيا فرانس تمديد تعليق رحلاتهما إلى بيروت حتى الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس على الأقل، بسبب الوضع الأمني.

وعُلقت خدمات الشركتين إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 يوليو الماضي، وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية لوكالة «فرانس برس» إن الرحلات مع تل أبيب «تستمر في العمل بشكل طبيعي».

وأظهرت بيانات ملاحية تزايد عدد الرحلات الملغاة في مطاري بيروت الدولي بالعاصمة اللبنانية ومطار بن جوريون بتل أبيب وسط إسرائيل؛ على خلفية التوتر المتصاعد في المنطقة.

وتزايد التوتر في المنطقة عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي ظل مخاوف من رد فعل من إيران وحزب الله، أشارت البيانات الملاحية إلى إلغاء أكثر من 110 رحلات دولية بمطار بيروت منذ يوم الأحد الماضي، وتأخر في وصول 210 رحلة أخرى في الفترة نفسها.



