وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون في إطار مبادرة «تأمينك في مصر»

وقع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار مبادرة "تأمينك في مصر " ذلك يوم الأحد فى حضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

ويهدف البروتوكول لتطوير وثيقة التأمين المخصصة للمصريين في الخارج وأسرهم للتأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي، وكذلك توسيع نطاق وثيقة التأمين لتشمل كل المصريين المتواجدين في الخارج للاستفادة من وثيقة التأمين المشار إليها دون قصرها على العاملين في الخارج فقط، فضلاً عن زيادة مبلغ التأمين من مائة ألف جنيه مصري إلى مائتان وخمسين ألف جنيها.

ويمثل هذا التعاون خطوة جديدة تعزز من رعاية الدولة لأبنائها بالخارج، وترسخ التزام مؤسساتها بتوفير الحماية الاجتماعية والمالية لكل المواطنين.