جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد انتهاكه سيادة سوريا بمداهمة قرية حضر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعى أنه صادر أسلحة واستجوب مشتبه فيهم بالاتجار في السلاح





جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه سيادة سوريا بمداهمة قرية حضر في جبل الشيخ جنوبي البلد العربي.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: "خلال الليلة الماضية قامت قوات اللواء 226 (...) بعملية استجواب ميداني لمشتبه فيهم بالاتجار في السلاح في قرية حضر جنوبي سوريا".

وأضاف أن القوات داهمت بشكل متزامن أربع مناطق في القرية بمحافظة القنيطرة (جنوب).

وادعى أنها عثرت على وصادرت وسائل قتالية وأسلحة تاجر بها المشتبه فيهم.

وتابع أن "قوات الفرقة 210 تنتشر في الميدان" للعمل على ما ادعى أنه "منع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني إسرائيل".

وحتى الساعة 11:50 "ت.ج" لم تعقب دمشق على الانتهاك الإسرائيلي الجديد.