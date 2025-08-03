مستشار ترامب يدافع عن إقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل على خلفية تقرير سلبي

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل إيريكا ماكنتارفر، انتقادات واسعة في الولايات المتحدة، إلا أن مستشاره الاقتصادي كيفين هاسيت دافع عن الخطوة اليوم الأحد.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، أمس الأول الجمعة، عن نيته إقالة إيريكا ماكنتارفر، وهي اقتصادية تحظى باحترام واسع، عقب صدور أرقام ضعيفة بشكل غير متوقع في سوق العمل.

واتهمها ترامب، دون تقديم أدلة، بالتلاعب في بيانات سوق العمل لأغراض سياسية.

وقال هاسيت، ردا على سؤال لشبكة "إن بي سي نيوز" بشأن إذا كانت الإدارة الأمريكية تمتلك أي دليل على التلاعب في أرقام سوق العمل: "حسنا، الدليل هو أنه كانت هناك عدة مراجعات".

وأضاف أن هذه المراجعات قد تبدو منحازة سياسيا. وعندما تم الإلحاح عليه أكثر بشأن إذا كان هناك دليل ملموس، أجاب هاسيت: "أعتقد أن المراجعات هي الدليل الملموس."

لكنه لم يفسر لماذا يعتبر إجراء مراجعات واسعة دليلا على أن البيانات غير صحيحة.

وجاء قرار ترامب بإقالة ماكنتارفر بعد صدور بيانات أظهرت مؤشرات واضحة على ضعف في سوق العمل الأمريكي مع بداية فصل الصيف.

وقامت وزارة العمل بتعديل عدد الوظائف الجديدة لشهري مايو ويونيو، مما أدى إلى خفض العدد الإجمالي للوظائف بمقدار 258 ألف وظيفة.