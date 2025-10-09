هيئة البث العبرية ترجح زيارة ترامب لإسرائيل الأحد

رجحت هيئة البث العبرية، الخميس، إجراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لإسرائيل تستمر عدة ساعات، الأحد المقبل، ضمن جولته المرتبطة بخطته لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت الهيئة إن الجدول الزمني الذي تمت مناقشته بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينص على أن يصل ترامب إسرائيل عند الساعة 15:00 بالتوقيت تل أبيب.

وأضافت أن الزيارة ستشمل حفلا في مطار بن غوريون، يعقبه لقاء في الكنيست (البرلمان)، ثم زيارة للحائط الغربي (حائط البراق) في القدس، على أن يختتم اليوم بحفل في أحد فنادق القدس الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن ترامب سيغادر إسرائيل الساعة 23:00 مساء في اليوم نفسه، لافتة إلى أن الجدول "قد يخضع لتغييرات"، لكنه البرنامج الأولي الجاري تنسيقه بين الجانبين.

كما رجحت إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل و"حماس".

ولم يصدر تأكيد رسمي من البيت الأبيض بشأن تفاصيل الزيارة أو جدولها الزمني.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن انسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى وتبادل أسرى متوقعا في 13 أكتوبر الجاري.

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى، ودعت إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً".

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​