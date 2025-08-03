ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس يستعد لاحتمال وفاته في المنفى بالإمارات

أشارت صحيفة "موندو" نقلا عن مصادرها إلى أن الملك الفخري لإسبانيا خوان كارلوس الأول يدرك أن وجوده في الإمارات سيكون على الأرجح بلا عودة، وأنه يتحسّب وفاته خارج البلاد.

وتنازل خوان كارلوس عن العرش لصالح ابنه فيليب عام 2014، لكنه احتفظ بلقب الملك. وفي مارس 2020، بسبب فضيحة فساد، قرر فيليب السادس حرمان والده من التمويل من ميزانية البلاط الملكي، كما تنازل عن الميراث.

وفي أغسطس 2020، غادر خوان كارلوس إسبانيا متوجها إلى الإمارات. ووفقا لرسالته إلى ابنه التي نشرت في مارس 2022، قرر عدم العودة إلى وطنه والبقاء في أبوظبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: "اعتقد والد الملك فيليب السادس أن سفره المؤقت... كان مهما. لكن بعد 5 سنوات، أصبح الجميع يدرك أن المنفى أصبح دائما، ويتم وضع خطط في حال الوفاة خارج إسبانيا، لأن الناس عادة ما يموتون حيث يعيشون"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن الأيام الـ1.826 التي قضاها الملك الفخري البالغ من العمر 87 عاما في الخارج كانت مثمرة، حيث تعرف على أصدقائه الحقيقيين.