إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالعياط



أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" بطريق المريوطية في منطقة العياط، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بطريق المريوطية أمام قرية طهما في العياط، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، ونتج الحادث إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.