كشف أحمد سامي، المدير الفني بنادي سيراميكا كليوباترا، موقفه من التعاقد مع الثنائي حسام حسن وصلاح محسن، لاعبي النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لموسم (2022 -2023).

وأكد سامي، في تصريحاته التلفزيونية: «حسام حسن، لن ينضم إلى فريق سيراميكا خلال الصيف الجاري، ولكن صلاح محسن في طريقه للانضمام إلى الفريق».

وأضاف: «أحمد ياسر ريان من الممكن يكون مفاجأة الموسم المقبل، واللاعب أصبح ملك نادي سيراميكا كليوباترا».

بسؤاله عن إمكانية ضم حارس مرمى، قائلًا: «محمد بسام والهاني سليمان، من الحراس الجيدين وأسعى لضم أحدهما الموسم المقبل».

وكان نادي الاتحاد السكندري، أعلن خلال الساعات الماضية، التعاقد مع الهاني سليمان لمدة 3 مواسم مقبلة، قادما من بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وكشف سامي، عن أصعب مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، قائلًا: «مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري، كانت الأصعب هذا الموسم، لأن بعض اللاعبين دخلت المباراة، وكانت تفكر في الإجازة التي يحصل عليها كل منهما مع نهاية الموسم، بالإضافة إلى البعض تعامل مع المباراة كأنها تحصيل حاصل».

وأتم: «بعد أداء لاعبي نادي سيراميكا في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الأهلي، تم خصم مبلغ مالي كبير من جميع اللاعبين».