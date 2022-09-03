الحكومة الليبية: التسويات المحلية أساس الحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد

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رحبت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بتعيين عبد الله باتيلي مبعوثاُ خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وأكدت الحكومة الليبية - في بيان صحفي وفقا لما ذكرته بوابة "إفريقيا الإخبارية" الليبية مساء اليوم السبت ـ أن الحلول الليبية والتسويات المحلية القابلة للتطبيق والموثوقة هي أساس الحل السياسي الشامل والدائم للأزمة التي تعيشها البلاد.

وشددت على أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة هو السبيل الوحيد للوصول لسلطة تنفيذية موحدة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. مشيرة إلى أنها دأبت على استمرار التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وتسهيل عمل الوكالات والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبي.

وأوضحت الحكومة الليبية أنها سبق وأرسلت خطاباً خطياً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يرحب بترشيح باتيلي استناداً لخبرته وكفاءته ولكونه من الاتحاد الإفريقي.