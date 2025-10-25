رئيس شركة إيرباص: لا بد أن تعزز أوروبا من قوتها العسكرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس مجلس إدارة شركة "إيرباص إس إي"، رينيه أوبرمان، إنه ينبغي على أوروبا تعزيز قدراتها العسكرية بصفة عاجلة في مجالات تشمل الحرب الإلكترونية والأقمار الاصطناعية والردع النووي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر أوبرمان في مؤتمر حوار برلين العالمي اليوم إن القارة أصبحت شديدة الاعتماد على القدرات العسكرية والفضائية الأمريكية.

وأضاف أن دولا مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا يجب أن تطور خططا لتعزيز الابتكار.

وأدلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي كانت تتحدث في نفس الفعالية، بتصريحات مماثلة .