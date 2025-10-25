رئيس وزراء بريطانيا يواجه ضغوطا بعد الإفراج عن طريق الخطأ عن مدان بالاعتداء الجنسي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ضغوطا متزايدة بعد الإفراج عن طريق الخطأ عن طالب لجوء مدان بالاعتداء الجنسي ، وهو الشخص ذاته الذي أثار اعتقاله في وقت سابق من هذا العام موجة من الاضطرابات الواسعة.

وأكد وزير العدل البريطاني ديفيد لامي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) أنه "غاضب نيابة عن الجمهور"، مشيرا إلى أن أحد الضباط قد تم إيقافه عن العمل، وأن تحقيقا شاملا قد بدأ بالفعل في الحادثة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، يتعلق الأمر بالمواطن الإثيوبي هادوش جيربيرسلاسي كيباتو - 38 عاما، الذي وصل إلى المملكة المتحدة عبر قارب صغير، وأدين بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

وكان من المقرر ترحيله من البلاد، إلا أنه تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ.

وقالت السلطات إنه تم إبلاغها بعد ظهر أمس الجمعة بأن كيباتو تم إطلاق سراحه عن طريق الخطأ، في سجن بمدينة تشيلمسفورد في إسيكس وشوهد وهو يستقل قطارا هناك.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تم تصنيفه كسجين يفترض إطلاق سراحه، بدلا من إرساله إلى مركز احتجاز المهاجرين.