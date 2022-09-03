ميلان يستبعد إبراهيموفيتش من قائمة دوري الأبطال

أعلن نادي ميلان الإيطالي قائمة الفريق التي ستخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2022.

وشهدت قائمة ميلان استبعاد المدير الفني ستيفانو بيولي للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي سيعود للملاعب عقب انتهاء دور المجموعات وتعافيه من الإصابة، إلى جانب استبعاد الثلاثي المنضم حديثًا للفريق «أستر فرانكس ومالك ثياو وياسين عدلي».

ويتواجد ميلان في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا مع أندية تشيلسي ودينامو زغرب وسالزبورج.

وجاءت قائمة ميلان في دور المجموعات على النحو التالي:

«ماينان، ميرانتي، ديست، كالولو، توموري، كايير، بالو توري، ثيو هيرنانديز، فلورينزي، كالابريا، جابيا، بن ناصر، كرونيتش، تونالي، بوبيجا، ساليميكريس، ميسياس، إبراهيم دياز، دي كيتيلاري، لياو، جيرو، أوريجي وريبيتش».