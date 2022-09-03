الطيران العراقي يقصف وكرا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين

قصف الطيران العراقي وكرا للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت، إن "الرصد المتواصل لأوكار العصابات الإرهابية وفر معلومات استخبارية مهمة للأجهزة الأمنية، حيث حصل جهاز المخابرات الوطني على معلومات دقيقة عن وجود وكر للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت أن طيران القوة الجوية نفذ ضربة جوية تم خلالها استهداف هذا الوكر بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، مشيرة إلى خروج قوة قيادة عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف.

وتمكن الفوج الثاني التابع للواء الثاني بفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع شعبة استخبارات اللواء من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ثان، إنه "تم تسليم الموقوف للجهات المختصة لينال جزاءه العادل".