الجيش الإيراني: استهدفنا بصواريخ كروز بحرية حاملة الطائرات لينكولن الأمريكية وأجبرت على تغيير موقعها

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، استهداف حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» الأمريكية بصواريخ كروز بحرية، قائلًا إن الحاملة أُجبرت على تغيير موقعها.

ونشرت وكالة «تسنيم» مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الجيش الإيراني لحاملة الطائرات الأمريكية بصواريخ كروز بحرية.

وفي وقت سابق، قال قائد القوات البحرية الإيرانية شهرام إيراني، إن القوات المسلحة الايرانية تفرض وسادتها وسيطرتها الكاملة على مضيق هرمز والخليج الفارسي.

وأشار إلى أنه يتم مراقبة تحركات حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بشكل مستمر، وفي حال دخولها ضمن مدى الأنظمة الصاروخية، سيتم استهدافها بضربات مباشرة ومدمرة من قبل القوات البحرية.

وأمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران نفذت هجمات صاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»، مشيراً إلى أن نحو 100 صاروخ أُطلقت باتجاهها، مؤكداً أنه تم اعتراضها جميعاً دون تسجيل إصابات أو أضرار.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: «الإيرانيون استهدفوا الحاملة بأكثر من 100 صاروخ، وتمكنا من اعتراضها بالكامل».

وتعد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن واحدة من حاملتي طائرات أميركيتين منتشرتين في الشرق الأوسط، وقد وصلت مجموعة الحاملة القتالية إلى المنطقة في أواخر يناير ضمن ما وصفه ترامب بـ«الأسطول الضخم».



