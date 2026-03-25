وزير الدفاع الإسرائيلي يقر سلسلة جديدة من الأهداف للهجوم في إيران ولبنان

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، اليوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الأهداف للهجوم على كل من إيران ولبنان، في إطار توسيع العمليات العسكرية على الجبهتين.

وكشف كاتس، أن الجيش الإسرائيلي أسقط أكثر من 15 ألف قذيفة هجومية في مختلف أنحاء إيران منذ بداية عملية «زئير الأسد»، بحسب ما أفادته قناة «روسيا اليوم».

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن «القذائف التي أسقطها الجيش خلال الحرب الجارية تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن عدد القذائف التي أسقطها خلال عملية الأسد الصاعد السابقة».

وجاء تحديث المعلومات العسكرية بالتزامن مع استمرار التصعيد على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان ومنشآت إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، تتعرض إيران لضربات وُصفت بالقاسية، تستهدف المنشآت والمواقع والبنى التحتية ومنها المدن الصاروخية، التي تستخدم إما لتخزين الصواريخ أو لإطلاقها من منصات متحركة أو من صوامع تحت الأرض.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -في تغريدة سابقة في حسابه على منصة «تروث سوشيال» - أن لدى بلاده خطة شاملة تهدف إلى التحييد الكامل لقدرات إيران العسكرية، وقال إن هذه الخطة تشمل تدمير القدرات الصاروخية ومنصات الإطلاق.

ونشر الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق، مقاطع مصورة تُظهر ما يُسمى «مدن الصواريخ»، التي تحتوي شبكة أنفاق ضخمة تضم سكك حديد لنقل الصواريخ، ومنصات إطلاق متنقلة، وأنفاقا تتسع لتسع شاحنات في آنٍ واحد.

وتتباين التقديرات حول أعماق هذه المدن، إذ تُشير بعض المصادر إلى أنها تتراوح بين 60 و100 متر، فيما تتحدث مصادر إيرانية أخرى عن أعماق تصل إلى 500 متر.