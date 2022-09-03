مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي وسط الصومال

ذكرت السلطات في الصومالية، في بيان اليوم السبت، أن 20 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم بعد منتصف الليل نفذته جماعة الشباب الإرهابية استهدف موكبا من المركبات في وسط البلاد.

وأضرمت المليشيا النيران في أربع شاحنات بضائع وثلاث حافلات ركاب خارج مقاطعة ماهاس بإقليم حيران بوسط الصومال.

وقال السياسي المحلي ومحافظ الإقليم سابقا عبدالفتاح حسن أفراه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "الركاب قتلوا أو أصيبوا أو تمكنوا من الهرب سيرا على الأقدام. وكانت الأسر تبحث عن ذويهم هذا الصباح".

كانت المركبات التي كانت ترافقها القوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، قادمة من مدينة بلدوين العاصمة الإقليمية.

وبحسب المسؤول العسكري الصومالي محمد باكاي، فإن الشباب كثفت هجماتها على المدنيين في الـ48 ساعة الماضية في مناطق حيران وإقليم جالجادود المجاور.

وقال لـ(د.ب.أ): "دمر المسلحون العديد من الآبار بقنابل وأضرموا النيران في المنازل والمحال التجارية في أكثر من ثماني قرى في الإقليمين".

وأضاف "والآن ينصبون كمائن للمدنيين ومركبات النقل على الطرقات".

وتابع أن الجماعة المسلحة ذات الصلة بالقاعدة، تعرض حياة المدنيين للخطر في الوقت الذي تكافح فيه البلاد جفافا حادا.