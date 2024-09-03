الرئيس السيسي يتفقد صالة العرض الذكية بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار العلمين الدولي لافتتاح النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.

وتفقد الرئيس السيسي صالة العرض الذكية، وأجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة ضمن فعاليات المعرض.

واستمع الرئيس إلى شرح من ممثلي دول: المملكة العربية السعودية، وقطر، والصين، وغيرها.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى، والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمطار العلمين الدولي.

ويعتبر المعرض حدثًا عالميًا فريدًا في مجال الطيران والفضاء، في إفريقيا والشرق الأوسط، وتبدأ العروض الجوية بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة من مصنعي الطيران وصناعات الفضاء حول العالم، ممثلين لأكثر من 100 دولة، ليتم خلال الفعاليات الكشف عن طرازات مختلفة للطائرات المدنية والعسكرية والموجهة.