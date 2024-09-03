رئيس الإمارات يعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر من بنجلاديش

أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنجلاديشية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام)، اليوم الثلاثاء، أنه "إنفاذاً للأمر أصدر المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".

وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها ، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للاضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.