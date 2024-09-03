منتخب الناشئات يخسر من تنزانيا برباعية

تلقى المنتخب الوطني لناشئات كرة القدم تحت 17 عامًا هزيمة كبيرة أمام نظيره التنزاني 4-1، في مستهل مشوار المنتخبين ببطولة شمال إفريقيا الودية.

المنتخب الوطني للناشئات افتتح مشواره في البطولة التي تستضيفها تونس، أمام منتخب تنزانيا بالخسارة 4-1، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلتقي منتخب الناشئات في الجولة الثانية مع نظيره التونسي، فيما يختتم مشواره بمواجهة المغرب في الجولة الثالثة والأخيرة، من البطولة التي تقام بمشاركة منتخبات مصر، تونس، المغرب وتنزانيا،

وقبل مباراة اليوم، عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ودينا الرفاعي عضو المجلس المشرف على الكرة النسائية، أكثر من جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني بقيادة أميرة يوسف، لتحفيزهن.

كما قدم علام والرفاعي الشكر للسفير إيهاب فهمى سفير مصر في تونس ، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة منذ اليوم الأول وتذليل كافه العقبات و تسهيل الإجراءات.