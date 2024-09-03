وزير الخارجية الأردني يبحث مع مفوض الأونروا تحضيرات اجتماع دعم الوكالة

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بحث نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة، اليوم الثلاثاء، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، التحضيرات للاجتماع الوزاري لدعم الأونروا.

وهذا الاجتماع سينظمه الأردن، بالتعاون مع مملكة السويد على هامش الدورة الـ79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي.

وتناول الصفدي ولازاريني، الدور الأساسي للوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدين أهمية توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي اللذين تحتاج إليهما الوكالة لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين.

وأدان الصفدي، كل الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا، وأكد أنها خرق للقانون الدولي يستوجب تحركا دوليا فوريا لمواجهتها.

وشدد الصفدي على أنه لا جهة تستطيع القيام بالدور الرئيسي للوكالة، خاصة في قطاع غزة حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع.

بدوره، ثمن لازاريني دعم المملكة المستمر لجهود الأونروا في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للوكالة لتمكينها من القيام بعملها وفقا لتكليفها الأممي، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5،9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.