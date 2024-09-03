الأردن يدعو دول العالم لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن "بريطانيا فعلت الصواب بتعليقها بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل".

ودعا الصفدي، عبر حسابه على منصة "إكس" "جميع الدول إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مؤكدا أنه "إذا استمر العدوان هكذا بلا عواقب حقيقية فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، لن يوقف عدوانه على غزة والضفة الغربية، ولن يتوقف عن انتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمس الاثنين، أن "المملكة المتحدة ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مع تعليق نحو 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة".

وقال لامي، أمام المشرعين في مجلس العموم، إن "القرار يرجع إلى خطر واضح يتمثل في إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل حدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".