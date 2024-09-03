بوتين يدعو نظيره المنغولي لحضور قمة بريكس المقبلة في قازان

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدعوة لنظيره المنغولي أوخناجين خوريلسوخ لحضور قمة مجموعة بريكس المقررة في مدينة قازان الروسية في شهر أكتوبر المقبل.

وقال بوتين، في بداية المحادثات مع خوريلسوخ في العاصمة المنغولية أولانباتار: "ادعوكم إلى روسيا، إلى مدينة قازان، حيث نستضيف قمة بريكس خلال العام الجاري. هذا الحدث سيكون الأول من نوعه بعد توسيع هذه المجموعة.. وآمل أن تشاركوا في قمة بريكس بلس. نتطلع إلى رؤيتكم (هناك)"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

كما اقترح بوتين على الرئيس المنغولي مناقشة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد.

ويقوم الرئيس الروسي، حاليا بزيارة رسمية إلى منغوليا، تلبية لدعوة وجهها له الرئيس خوريلسوخ خلال محادثات ببكين في أكتوبر 2023.

وكانت آخر زيارة قام بها بوتين لمنغوليا في عام 2019.