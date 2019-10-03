مركز التنمية المحلية ينظم 3 دورات تدريبية الأسبوع المقبل

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، 3 دورات تدريبية، الأسبوع المقبل، منها حقيبة منها تدريبية جديدة ينفذها المركز للمرة الأولى لتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات فى مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات، وذلك في ضوء خطة الوزارة التدريبية للأسبوع السادس على التوالي.

وأشار وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، في بيان له، إلى أن مركز سقارة سينفذ دورتين لتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء فى مجال الشئون القانونية، ولتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية، لافتًا إلى أن دورة أساسيات التحول الرقمى مستمرة للاسبوع الثانى على التوالى، والتي يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات.

وأكد أن التدريب هو الخيار الاستراتيجى للوزارة لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة التطورات والتغيرات السريعة التى يتطلبها العمل بالمحليات بحيث يستطيع العاملون أداء مهامهم بشكل أفضل وإحداث تطوير إيجابى فى أدائهم يلمسه المواطنون خلال التعامل معهم وحصولهم على الخدمات التى تقدمها المحليات.

من ناحية أخرى، احتفل المركز اليوم بتخريج 135 متدرب اجتازوا 3 دورات لتنمية مهارات رؤساء الأحياء والمدن والمراكز فى مجال إدارة الأزمات وتنمية مهارات مديرى المراكز التكنولوجية فى مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقى ردود الفعل إضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية.