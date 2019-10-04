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البحرين تدعو مواطنيها إلى عدم السفر للعراق

علم البحرين
علم البحرين
محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 9:27 م | آخر تحديث : الخميس 3 أكتوبر 2019 - 9:27 م


دعت وزارة خارجية البحرين مواطنيها، إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها العراق.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، فإن وزارة الخارجية قد دعت جميع المواطنين المتواجدين في جمهورية العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا.
وتابعت: "وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة".

وشهدت العاصمة العراقية وعدد من المحافظات الجنوبية، بداية من أمس الأول الثلاثاء، مظاهرات حاشدة، أسفرت عن مقتل نحو 27 مدنيًا على الأقل.

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