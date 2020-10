"دونالد ترامب"، ليس أول رئيس أمريكي يصاب بفيروس خطير، حيث إن هناك رئيس آخر أصيب بفيروس خطير وعاني منه عام 1919، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

قال المؤرخ هاوارد ماركل، إن الرئيس الـ28 للولايات المتحدة توماس وودرو ويلسون، أصيب بالإنفلونزا الإسبانية في أبريل 1919، عندما كان في العاصمة الفرنسية باريس، وكان بصدد الإعداد لمعاهدة سلام أعقبت الحرب العالمية الأولى.

ولم يكن ويلسون يتمتع بصحة جيدة؛ حيث عانى دائما من أعراض الصداع والحمى والسعال وسيلان الأنف، بحسب قناة "سي إن بي سي".

وأضاف ماركل: "الإنفلونزا الإسبانية أثرت بشكل كبير على ويلسون، وسببت له في تعقيدات صحية طويلة المدى، خاصة أنه كان دائم السفر وإلقاء الخطب".

وبسبب الفيروس صار ويلسون أنحف حيث فقد شهيته، كما تفاقمت حالة مرض الربو الذي عانى منه قبل أن يصاب لاحقا بجلطة دماغية خطيرة.

يذكر أن جائحة الإنفلونزا الإسبانية، هي مرض قاتل انتشر أعقاب الحرب العالمية الأولى حول العالم وتسببت في سقوط ملايين القتلى.

In the fall of 1918, America was in the grips of a second wave of the 1918 flu pandemic. President Woodrow Wilson fell ill from the virus, in addition to multiple members of the White House staff and inner circle. https://t.co/FCQ1JIpPU8 pic.twitter.com/A0JOLbR6hy