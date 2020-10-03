وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الياباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية وزير الدفاع الكويتي بالإنابة الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها.

وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان صحفي، أن الاجتماع جاء على هامش زيارة المسؤول الياباني للبلاد، مبعوثا لإمبراطورية اليابان؛ لتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت أن الاجتماع تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.