نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الآثار المدمرة لإعصار شاهين الذي اجتاح سلطنة عمان بدءًا من أمس السبت، حيث أظهرت اللقطات هطول غزير للأمطار وتساقط الأشجار وتحطم أجزاء من الأرصفة وغرق السيارات في الشوارع.

ووصل إعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عُمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، مساء اليوم الأحد.

وحسب تغريدة للوكالة في تويتر، دخل «عين الإعصار المداري حاليًا بين ولايتي المصنعة والسويق مصحوبة بأمطار غزيرة جدًا ورياح شديدة سرعتها على جدار الإعصار ما بين ١٢٠ و١٥٠ كيلومترًا في الساعة».

وأوضحت هيئة الأرصاد العُمانية أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وأفادت هيئة الأرصاد العُمانية، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن مركز الإعصار شاهين يبعد عن ولاية المصنعة 30 كم، و65 كم عن ولاية السويق، ومن المحتمل أن يعبُر مركز الإعصار بين الساعة السابعة والتاسعة مساءً بين ولايتي المصنعة والسويق.

May God protect Oman and its people 🇴🇲🇸🇦. #اعصار_الشاهين #عمان #شاهين pic.twitter.com/i1U0B0B4kY

The center of the capital Muscat, Oman, Wadi Uday is witnessing strong and rapid floods caused by the effects of #cycloneShaheen.#اعصار_شاهين #عمان_الان pic.twitter.com/OcmfwKulEB