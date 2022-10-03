أوكرانيا تحصل على قرض إضافي بقيمة 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

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قالت بروكسل وكييف اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي وقع مذكرة تفاهم بشأن تقديم مساعدات مالية كلية إضافية لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو.

وكتب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال على موقع تويتر "هذه بادرة أخرى على عزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا من أجل الانتصار في هذه الحرب وإعادة البناء والسعي إلى مستقبل أوروبي".

وأعرب شميهال عن شكره لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ونائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس لهذه المساعدة التي ستقدم على شكل قروض طويلة الأجل.

ويتم تمويل الميزانية الأوكرانية ، بما فيها الإنفاق العسكري، بدرجة كبيرة من الدول الغربية منذ قيام روسيا بغزوها في شباط/فبراير.

من جانبه، كتب دومبروفسكيس على تويتر قائلا إنه سيتم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لسد احتياجات السيولة الفورية ودفع الرواتب والمعاشات.

وقال إنه سيتم تقديم الجزء الأول من المساعدات في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الحالي وسيتم تقديم شريحتين في وقت لاحق من العام.