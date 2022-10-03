 سلوفاكيا.. مقتل 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمحطة للحافلات في براتيسلافا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلوفاكيا.. مقتل 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بمحطة للحافلات في براتيسلافا

د ب أ
نشر في: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 5:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أكتوبر 2022 - 5:17 ص

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر اصطدام سيارة بمحطة للحافلات ليل الأحد في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقالت الشرطة ورجال الإطفاء إن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الحادث.

وكانت محطة الحافلات الواقعة على أطراف المدينة القديمة التاريخية مكتظة بالركاب الذين ينتظرون الحافلات المتجهة إلى منطقة بيترزالكا جنوب نهر الدانوب، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة.

ولم يتضح حتى الآن سبب اقتحام السيارة للحشد المنتظر بالمحطة، لكن تقارير محلية، لم تؤكدها الشرطة، ذكرت إن السائق ربما كان مخمورا. ولا توجد مؤشرات حتى الآن على أن هناك دوافع إرهابية وراء الحادث.

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