

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، والمدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، إن مصر قادرة على تأمين قادة حماس أثناء تواجدهم للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب خلال لقاء لبرنامج «المشهد الليلة»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الجمعة، عن استنكاره لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن استهداف قادة حماس في الدول التي يتواجدون بها.

وأضاف: «لن نقبل بهذا الكلام، هناك مسئول مصري كبير أبلغ الإدارة الأمريكية أن أي عمل استفزازي ضد قادة حماس على أراضينا ستكون له عواقب وخيمة».

وأشار إلى أن مصر أنهت للتو مناورة «النجم الساطع» والتي تعرّف فيها الجانب الأمريكي على قدرة القوات المسلحة المصرية.

ونقل تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول براد كوبر، الذي كان حاضرًا للتدريب، ووصف أداء الجيش المصري بـ«المحترف».

وأكمل: «الرسالة كانت واضحة للإدارة الأمريكية، الأب الروحي لنتنياهو، إن الأمر لو حصل لا تلوموا إلا أنفسكم، ورسالة لإسرائيل اوعوا تجربوا تقربوا لقادة حماس في مصر»، بحسب تعبيره.

وأكد أن «أمريكا وإسرائيل تعرفان قوة الجيش المصري جيدًا»، معقبًا: «لو حد قرب من الأمن القومي المصري الـ108 ملايين سينتفضون، ومصر لن تقبل بكل هذه الضغوط».

وبسؤاله عن اتخاذ مصر إجراءات استثنائية بعد الهجوم على الدوحة، أجاب: «أي عملية ندرسها عبر مراكز البحوث لمعرفة الأخطاء والمشكلات، وبالطبع ستكون هناك استعدادات قوية لتأمين عناصر حماس أثناء تواجدهم في مصر لمناقشة تطورات المفاوضات».