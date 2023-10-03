باكستان تمهل المهاجرين غير النظاميين حتى مطلع نوفمبر للمغادرة

أمهلت باكستان، الثلاثاء، جميع المهاجرين غير النظاميين الموجودين على أراضيها حتى مطلع نوفمبر المقبل لمغادرة البلاد.



واتُخذ القرار خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة أنور الحق كاكار، مع قائد الجيش عاصم منير ومسئولين كبار، وفق وزير الداخلية، سارفراز بوجتي، وفق وكالة سبوتنيك.



وقال بوجتي في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد، إن الحكومة أعطت مهلة نهائية لجميع الأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني لمغادرة البلاد بحلول الأول من نوفمبر.



وأضاف أنه بعد الموعد النهائي، سيتم ترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين، وستصادر الحكومة ممتلكات الذين لم يغادروا منهم بحلول الأول من نوفمبر.



كذلك ستتخذ فرقة خاصة إجراءات بحق الممتلكات التي تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وفق المصدر نفسه.



وأضاف الوزير أن بلاده قررت طرد أكثر من مليون أجنبي يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد، بدعوى أن بعضهم متورط في تمويل وتسهيل أنشطة إرهابية.



وأوضح أنه من بين 24 تفجيرًا انتحاريا استهدفت مختلف المنشآت الأمنية والمدنيين في باكستان منذ يناير من هذا العام، كان هناك 14 انتحاريا أفغانيًا.